Alluvione: tre mesi dopo lo stato di calamità non è ancora arrivato

OVADA - Si chiude tra una settimana esatta un anno che necessariamente sarà ricordato per l’alluvione del 4 ottobre scorso. L’Orba gonfiato dalle piogge eccezionali cadute nella parte alta della sua valle, ha seminato il panico per un intero pomeriggio nelle aree più basse della Rebba e del Borgo. Colpite anche le aree artigianali affacciate sullo Stura a breve distanza da via Novi.

I danni sono subito apparsi importanti anche per il coinvolgimenti di alcune aziende storiche dell’economia ovadese come Ormig e Vezzani. A quasi tre mesi di distanza dai fatti non si sa ancora nulla della concessione dello stato di calamità, il provvedimento chiesto a gran voce dalle due regioni coinvolte, Piemonte e Liguria, e da tanti comuni di diverse dimensioni.

Percorso stretto

«Purtroppo – dice il sindaco Lantero – non abbiamo ancora ottenuto alcuna risposta formale dallo Stato per lo stato di calamità ma resto fiducioso». Un via libera al provvedimento sarebbe fondamentale per il risarcimento dei danni subiti dai soggetti privati ed anche dalle aziende pubbliche come Econet, molto colpita dagli eventi. La pratica è andata avanti in queste settimane dopo i sopralluoghi dei tecnici incaricati di verificare la situazione. Lo stesso Lantero ha guidato gli esperti alla scoperta delle situazioni più delicate.

A breve distanza, nel comune di Rossiglione, ha visionato la situazione il ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Bisogna lavorare - ha chiarito in più occasioni l’onorevole Federico Fornaro - per un provvedimento che vada oltre i confini delle due regioni». Il vero nodo da sciogliere è quello di dimensioni (per fortuna) abbastanza ridotte rispetto ai parametri di concessione. Uno scenario che potrebbe però trasformarsi anche in una beffa.