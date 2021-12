CASALE - È un appello a tutta la comunità quello che ci segnala un nostro lettore monferrino. Il ritrovamento è avvenuto in via Quintino Sella a Casale: si tratta di una vera e propria richiesta d’aiuto ma questa volta da nient’altro che Babbo Natale in persona. Il motivo? Salvare il Natale.

Rudolph, la renna capofila dall’indimenticabile naso rosso, è scappata a inizio mese e si è persa proprio tra le strade nebbiose del Monferrato. «E adesso come mizziga faccio con le consegne?» chiede Santa Klaus, tramite un volantino che recita ‘Dispersa!’ come intestazione.

Se qualcuno avesse notizie dell’animale (così da ridare speranza a tutti i bambini del mondo che saranno in attesa dei regali questa notte), è pregato di contattare l’email disperatonatale@gmail.com perché «ormai anche i boomer come me ci stanno dentro con social, uòzzap, razzi e mazzi» come fa notare il caro vecchio Babbo.