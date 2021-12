Luca Novelli: «Ecco i perché dei fondi al gestore del Palazzetto»

CASALE - Dopo la risposta all'interrogazione presentata dal consigliere comunale del Pd Fabio Lavagno in merito ai costi della gestione del Palazzetto dello Sport di Casale e dopo le dichiarazioni in merito dello stesso esponente dem, arriva il commento dell'assessore Luca Novelli.

«Mi spiace leggere di come si sarebbe azzerato il rischio d'impresa nei confronti di Casale Sport - esordisce Novelli - È vero che si tratta di una società privata ma anche di una società che ha vinto un appalto pubblico per la gestione di un contenitore, il Palazzetto, a disposizione di tutta la città. Si tratta di interventi che permettono a un'azienda casalese di operare a vantaggio di tutta la comunità».

L'assessore commenta anche in merito alla cifre che il Comune elargisce: «Si tratta di 89.392,55 più Iva ma la stessa identica cifra veniva data dalla passata amministrazione, con Iva al 4%. Noi eroghiamo la stessa cifra ma il gestore ne riceve meno di quanto accadeva prima e questo non dipende da una nostra scelta ma da un approfondimento con l'Agenzia delle Entrate che ha chiarito come non si possa applicare l'Iva al 4%».

In merito al 'favore' verso Tortona, si tratta di un malinteso: «Il costo per gli allenamenti al Palazzetto dello Sport è di 50 euro all'ora, la stessa che paga Tortona, il costo di 60 euro all'ora è per l'uso del Palafiliberti, che Derthona Basket non utilizza».

Ancora, sui costi più in generale: «È vero che l'amministrazione ha dato un contributo in più al gestore per andare incontro alle sue esigenze dopo due anni di pandemia, ma anche nel 2015, 2016 e 2018, quando il Covid non c'era e fuori dall'accordo, il Comune gli aveva dato rispettivamente 12mila e due volte 11mila euro. Si tratta della stessa cifra extra che abbiamo concesso noi (34mila euro), solo spalmata in tre anni».