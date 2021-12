Lucchini: "Tampone "fai da te" positivo? Contattate il medico"

ACQUI TERME - «Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione dei contagi ad Acqui Terme e nella provincia di Alessandria. I numeri stanno continuando a crescere molto rapidamente – informa il sindaco Lorenzo Lucchini - È molto importante riuscire a tracciare tutte le persone che sono state a stretto contatto con casi positivi al covid19. Voglio raccomandare a tutti coloro che hanno fatto o faranno autonomamente dei tamponi acquistati in farmacia (i cosiddetti tamponi "fai da te") di dare responsabilmente immediata comunicazione, in caso di positività, anche se asintomatici, al proprio medico di famiglia così da poter attivare il contact tracing e segnalare la positività sul portale della Regione Piemonte. Questo è essenziale perché non è possibile rallentare la diffusione se non si verificano e isolano temporaneamente i contatti con casi positivi».