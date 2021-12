Segui la capanna: Natale social ma non solo in val Borbera

VAL BORBERA — Da anni, e sempre di più, si parla di rete come sistema per condividere obiettivi comuni, mettersi d’accordo sulle azioni da eseguire e coinvolgere enti, istituzioni e associazioni nella realizzazione di un progetto. Molte delle iniziative che hanno riguardato la val Borbera in questi anni sono andate proprio in questa direzione e anche “Segui la capanna” (con relativo hashtag sui canali social) si muove in tal senso, creando un percorso di scoperta dei presepi storici e dei borghi di tutta la vallata.

Il periodo delle festività sarà arricchito anche da eventi. Oggi, venerdì 24 dicembre, dalle 10.00 alle 17.00, il mercatino di Cabella Ligure sarà ancora una volta a tema natalizio, con i produttori locali e tante idee per i regali. Domenica 9 gennaio invece a Borghetto Borbera, al Docup, dalle 14.00 alle 18.00, verranno premiati “La vetrina di Natale” e “L’albero di Natale più scintillante”.

I Comuni e le pro loco della valle ricordano la solidarietà: «Il ricavato delle vostre offerte libere e delle vostre partecipazioni, che speriamo numerose, sarà devoluto a due associazioni: “Noi per voi” e “Tma onlus” che si stanno occupando delle terapie riabilitative di due bambini con patologie importanti e stanno sostenendo le loro famiglie».