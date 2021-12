Contagi: salgono a quasi 300 le positività nell'Acquese

ACQUI TERME - Cresce in maniera sensibile il numero dei contagi nei comuni dell'Acquese. Al momento su tutto il territorio (si rammenta che dal conteggio sono esclusi i paesi sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) sarebbero circa 300 i casi accertati.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi regionale, ad Acqui Terme i positivi al test alla serata di ieri, sabato 25, erano oltre 130. Il secondo comune dove si registrano più contagi è Cassine, con 16 residenti positivi, segue Bistagno con 13, poi Melazzo e Spigno Monferrato con 12 e Prasco con 10. A Terzo e Rivalta Bormida, invece, sono 9 le positività, 7 a Morsasco, 6 a Ponti, 5 a Pareto.

I soli comuni del territorio ancora "Covid free" sono Castelletto d'Erro, Malvicino, Merana e Morbello.

All'ospedale "Monsignor Galliano" sarebbero al momento una decina i pazienti positivi al Covid degenti al quarto piano, quattro di questi degenti nel reparto di terapia intensiva. Come annunciato dal sindaco Lucchini, però, il nosocomio termale è pronto ad accogliere nei prossimi giorni una ventina di pazienti da altre zone della provincia.