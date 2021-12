Verso Casale Comics: aperte le iscrizioni per la Artist Alley

CASALE - L'annuncio è arrivato alcuni giorni fa, quasi fosse un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati CasaleComics & Games. Sono finalmente aperte le iscrizioni ad Artist Alley, l’area dove vengono ospitati la maggior parte dei disegnatori totalmente gratuita.

Per partecipare si può richiedere il modulo di iscrizione direttamente alla email artistalley.casalecomics@gmail.com. Dall’inizio dell’anno sarà inoltre possibile scaricarlo sul sito https://www.casalecomicsandgames.com, attualmente in restyling. Sul sito sarà inoltre disponibile il bando per il concorso 'Ultima Frontiera', dedicato proprio al tema della prossima edizione di Casale Comics, ma anche le date dei nuovi incontri del nuovo anno che condurranno i fan verso l’evento previsto il 18 e 19 giugno 2022 al Castello del Monferrato.