Consiglio comunale, ultimo appuntamento dell'anno

NOVI LIGURE — A Novi Ligure ultimo appuntamento dell’anno con la politica. Giovedì infatti è convocato il consiglio comunale per discutere nove punti all’ordine del giorno. Tra questi, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (una formalità che va espletata entro il 31 dicembre), la nomina dei revisori dei conti per il prossimo triennio e la modifica del piano per le assunzioni.

In programma anche l’approvazione di tre regolamenti: quello per la videosorveglianza, quello per il funzionamento della commissione dei gemellaggi e quello per il centro di raccolta dei rifiuti. Il presidente Oscar Poletto ha convocato il consiglio alle ore 18.00, presso il Museo dei Campionissimi.