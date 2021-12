Coronavirus, crescita significativa in tutto l'Ovadese

OVADA - Si potrebbe dire che la vigilia delle feste non ha portato consiglio. In realtà Ovada ha seguito il trend di tutta la provincia con numeri degni di considerazione. Sono 62 i casi di contagio da coronavirus registrati sul suolo cittadino. Solo il 24 dicembre erano 39, quasi il doppio della settimana precedente. Numeri raddoppiati in pochi giorni anche a Molare che tocca quota 15. Si ferma a 14 Silvano d'Orba. A quota 12 si attesta Castelletto d'Orba. A 10 sono Rocca Grimalda e Carpeneto, 8 per Tagliolo. Numeri più contenuti negli altri paesi. Una crescita generalizzata spinta anche da casi registrati in aree a cavallo tra Ovadese e Acquese fino a qualche giorno fa apparentemente non toccate. La mobilità degli ultimi giorni ha sicuramente contribuito.