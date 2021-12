Il 27 dicembre è la Giornata internazionale della preparazione alle epidemie

Ricorre oggi, 27 dicembre, la Giornata internazionale della preparazione alle epidemie.

Come esemplificato dalla pandemia di coronavirus in corso, le principali malattie infettive ed epidemie hanno un impatto devastante sulle vite umane, provocando il caos sullo sviluppo sociale ed economico a lungo termine. Le crisi sanitarie globali minacciano di sopraffare i sistemi sanitari già sovraccarichi, interrompere le catene di approvvigionamento globali e causare una devastazione sproporzionata dei mezzi di sussistenza delle persone, compresi donne e bambini, e delle economie dei paesi più poveri e vulnerabili.

In assenza di attenzione internazionale, le future epidemie potrebbero superare per intensità e gravità le precedenti. C'è un grande bisogno di aumentare la consapevolezza, lo scambio di informazioni, conoscenze scientifiche e migliori pratiche, un'istruzione di qualità e programmi di advocacy sulle epidemie a livello locale, nazionale, regionale e globale come misure efficaci per prevenire e rispondere alle epidemie.

È importante rafforzare la prevenzione delle epidemie applicando le lezioni apprese, prevenendo l'interruzione dei servizi di base e aumentando il livello di preparazione al fine di avere la risposta più tempestiva e adeguata a qualsiasi epidemia che può insorgere.

Il sistema delle Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità, svolge un ruolo fondamentale nel coordinare le risposte alle epidemie, in conformità con il suo mandato, e nel sostenere gli sforzi nazionali, regionali e internazionali per prevenire, mitigare e affrontare gli impatti delle malattie infettive e delle epidemie in linea con l'obiettivo di far avanzare l'Agenda 2030.

In questa giornata, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e altre organizzazioni globali, regionali e subregionali, il settore privato e la società civile, comprese le organizzazioni non governative, le istituzioni accademiche, gli individui e altre parti interessate a osservare la Giornata internazionale della preparazione alle epidemie annualmente in modo appropriato e in conformità con i contesti e le priorità nazionali, attraverso attività di educazione e sensibilizzazione, al fine di evidenziare l'importanza della prevenzione, della preparazione e della collaborazione contro le epidemie.