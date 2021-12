Il santo di oggi, lunedì 27 dicembre è Santa Fabiola

Fabiola proviene dall'illustre famiglia dei Fabi. Si sposa una prima volta ma ripudia il marito in quanto pieno di vizi. Si risposa in seconde nozze e questo crea un grande scandalo. Alla morte del secondo marito Fabiola inizia una vita di austera penitenza: inizia a indossare il velo scuro e il cilicio. Impiega tutte le sue ricchezze per fare opere di bene e fonda a Roma il primo ospedale cristiano di tutto l'Occidente tenendo per sé i pazienti più infetti e ripugnanti che cura con amore e dedizione. Trascorre la sua vecchiaia in Terra Santa dove morirà in povertà.