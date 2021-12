Strisce pedonali ‘scolorite’ vicino alle scuole (e non solo)

ACQUI TERME - Sarà forse l’usura del troppo calpestio ma nella città bollente gli attraversamenti pedonali più pericolosi sono quelli utilizzati da ragazzi e bambini. Ad essere consumati, evanescenti e poco visibili sono infatti le strisce pedonali adiacenti gli istituti scolastici. In via Monteverde, corso Bagni e via Romita (solo per citare alcune zone) studenti e genitori attraversano la strada poggiando i piedi su segnaletica orizzontale scarsamente visibile a fortiori per gli automobilisti. Il pericolo è tutt’altro che potenziale come insegna la recente cronaca cittadina. Attesa la magna opera di asfaltatura della rete comunale, quando la verniciatura delle strisce pedonali?