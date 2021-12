Agenzia delle Entrate: nel 2022 tre giorni d'apertura

OVADA - C’è la proroga per il mantenimento dell’Ufficio delle Entrate nell’attuale sistemazione al piano terra di Palazzo Delfino. L’apposita convenzione è stata siglata qualche giorno fa tra le parti. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Il servizio dovrà essere assicurato per tre giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e giovedì tra le 9.00 e le 13.00. Ma saranno comunque le esigenze gestionali a determinare l’operatività che dipende dall’Ufficio Territoriale di Acqui. Il Comune di Ovada dovrà impegnarsi a fornire a titolo gratuito i locali ad oggi utilizzati. Dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria del 2020, l’apertura era stata assicurata per un solo giorno alla settimana. Nell’ultimo anno l’apertura è stata assicurata per due giorni.