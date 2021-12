Il santo di oggi, martedì 28 dicembre è San Mattia Nazzarei

La vita

La giovane appartiene a una ricca e nobile famiglia e rifiuta di sposare un giovane nobile proposto dai genitori. All'età di 18 anni fugge di casa per entrare nel monastero di Santa Maria Maddalena delle Clarisse di Matelica e convince il padre a non riportarla a casa. Chiede di fare i lavori più umili e mette a disposizione parte della sua eredità per le opere caritatevoli. Dopo otto anni dalla professione religiosa viene eletta badessa, carica che manterrà per quarant'anni di seguito fino alla sua morte.



Aneddoti

Un giorno una suora va in cantina a prendere del vino che trova fetido e nauseante. Mattia scende in cantina e dopo aver posto le sue mani sopra la botte prega il Signore di risanare il vino. Ad un secondo assaggio il vino risulta essere il più buono mai gustato in quel luogo: la “botte della beata Mattia” viene ancora conservata in monastero.



La morte

Prevede il giorno e l'ora della sua morte e, dopo diciotto giorni, si decide di riesumare il corpo per procedere con l'imbalsamazione. Alla prima incisione da parte di mastro Bartolo, valido medico, dal corpo esce abbondante sangue, come se la Beata fosse ancora viva. In seguito a questo avvenimento i fedeli iniziano ad accorrere al monastero e si verificano ben presto moltissime guarigioni prodigiose. Per questo motivo viene beatificata da Papa Clemente XIII del 1765.