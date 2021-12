Una trentina gli alunni in quarantena, sanificazioni in atto

FUBINE - Fubine, come purtroppo altre zone della nostra provincia, fa i conti con i contagi Covid, e con le quarantene imposte per i contatti con persone poi risultate positive.

Il risultato di questi ultimi giorni è che una trentina di alunni (di materna e primaria) sono in quarantena, mentre in paese si contano 23 positivi.

Il problema è stato sollevato da alcune segnalazioni che arrivano proprio dal mondo della scuola. Sono state chiuse una sezione della scuola materna e una classe della primaria.

"Appena abbiamo saputo che un'insegnante era risultata positiva - spiega il vice sindaco, Angela Visentin - è stata chiusa una sezione della scuola materna. Era il 21 dicembre. Il 23 dicembre, una classe della primaria ha svolto didattica a distanza, sempre per la positività di una insegnante. Ora le scuole sono chiuse per le festività per cui abbiamo proceduto alla sanificazione di tutte le strutture. Prima di riaprire procederemo con un'altra sanificazione".

Il vice sindaco ricorda gli sforzi fatti in questi due anni per garantire il proseguo delle attività, ma anche - in generale - il lavoro messo in campo per garantire il servizio al paese. A Fubine, infatti, sono presenti tutti i gradi fino alle medie.

Da quel che è emerso proprio nei giorni scorsi, una delle insegnanti che lavora in paese sarebbe stata sospesa per non aver concluso il ciclo vaccinale.