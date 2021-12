Vicenza - Alessandria, il mercato anticipa la sfida

ALESSANDRIA - Quale Vicenza troverà l'Alessandria il 16 gennaio? Una squadra che il ds Federico Balzaretti sta provando a cambiare anche radicalmente: solo per l'attacco i due nomi di giornata sono quelli di Vuthai, capocannoniere del Novara in D, e Ardemagni, che a Frosinone ha poco spazio, che si aggiungono a Bajic, del Brescia, dopo le difficoltà di arrivare a Forte del Venezia.

Sicuramente sarà un 'Lane' reduce dalla trasferta a Lecce, per il recupero del 13, che si giocherà alle 20.30, con rientro il 14 e, di fatto, solo un allenamento e la rifinitura a disposizione prima dell'ultimo atto del girone di andata.

Gli obiettivi dei Grigi, in questo momento, sembrano essere, soprattutto, in difesa, un segnale che Simone Sini è fra i partenti. Per Daniele Liotti resta forte l'interesse, nonostante il Cosenza provi con decisione a riportarlo al 'San Vito - Marulla' dopo 8 stagioni del primo ingaggio.

Può arrivare anche Luca Coccolo, che è Under 23 (classe 1998) e, quindi, non avrebbe bisogno di uno 'slot' libero tra gli over. In estate la Juventus lo ha ceduto in prestito alla Spal, ma Clotet lo ha utilizzato con il contagocce, tre gare intere (l'ultima alla terzultima di andata, contro il Brescia) e uno spezzone, poi sempre in panchina. Per questo è destinato a rientrare al club bianconero, che una settimana fa ha ricevuto l'offerta dell'Avellino, ma una B sarebbe più gradita al giocatore che, nella serie cadetta, ha giocato mezzo campionato, l'anno scorso, a Cremona.

Difensore, piede destro, in una linea a tre può ricoprire due delle tre posizioni.

Due pullman

Aperte da oggi le prenotazioni per i pullman dei tifosi per Vicenza: con il Centro Coordinamento Grigi Club (3389065045 e nei negozi L'Amico Fruttaio e Corner) e con la Nord (sulla pagina facebook dei Supporters 1999, con un whatsapp al 3802640349, o il mercoledì sera al bar 'La Boccia').

Per tutti ritrovo alle 13, in piazza Perosi, e partenza alle 13.30. Per le adesioni c'è tempo fino a mercoledì 12 gennaio. I biglietti per la gara del 16 saranno acquistabili solo on lite sul sito di Ticketone.