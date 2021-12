Si abbattono i platani malati in viale Marconi a Casale

CASALE - Sono in corso in viale Marconi a Casale le operazioni di abbattimento di 10 alberi a cura di una ditta specializzata. Si tratta di platani colpiti dal patogeno 'cancro colorato' (clicca qui per saperne di più) e l'ordine di abbattimento arriva dalla Regione Piemonte nell'ambito della lotta obbligata stabilita dalla vigente normativa.

Durante l'opera, che proseguirà anche domani, ci saranno alcune modifiche alla viabilità. Oggi è chiusa al traffico la corsia di accesso a piazza Castello, domani, giovedì 30 dicembre, quella di uscita dalla stessa piazza.

«Saranno sostituiti - spiega il sindaco Federico Riboldi, depositario delle deleghe all'ambiente dopo le dimissioni dell'assessore Maria Teresa Lombardi e in attesa della nomina del successore - Anche il prossimo anno acquisteremo 250 nuove piante».