Bertram - Vanoli non si gioca

TORTONA - Tre gare della 14esima giornata di serie A già rinviate dalla Lega Basket. Fra queste anche Bertram Derthona - Vanoli Cremona, in programma lunedì 3 gennaio al Pala Energica PalaFerraris di Casale.

La decisione, a firma di Umberto Gandini, presidente di Lba, è stata adottata tenendo conto della situazione delle positività nelle due squadre. A Tortona i tamponi molecolari, effettuati ieri, hanno confermato i primi tre casi emersi prima di Natale e, anche, i due accertati prima del confronto, poi rinviato, del 26 a Reggio Emilia.

Dunque cinque componenti del gruppo squadra contagiati: l'Asl di Alessandria ha disposto la quarantena per tutti. Come è successo anche a Cremona, dove i positivi sono saliti a 13, con isolamento imposto dall'Asl Val Padana.

Le altre due partite per ora spostate a nuova data (che sarà comunicata, come per Bertram - Vanoli, nei prossimi giorni) sono Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino e Openjometis Varese - Umana Venezia.

Per la squadra di coach Marco Ramondino due i recuperi da programmare in un calendario che sarà, inevitabilmente, riformulato, perché le sfide in sospeso sono già molte. Eloquente il messaggio sui social della società tortonese: "Ritorneremo. Più forti di prima"