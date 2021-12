Con Green Pass e Ffp2 il concerto dell'Epifania al Museo di Casale

CASALE - Dopo il concerto di Santo Stefano, torna a Casale la grande musica classica al Museo Civico con il Quartetto Eridano, il secondo evento organizzato in collaborazione con il Monferrato Classic Festival per le festività natalizie 2021.

Appuntamento alle 17 di giovedì 6 gennaio nello splendido Salone Vitoli al primo piano del Museo, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'accesso alle sale del Museo prevede l'uso obbligatorio della mascherina Ffp2 e la verifica del green pass. Per prenotare il proprio posto è possibile collegarsi direttamente alla pagina.



Ad esibirsi, come detto, ci sarà il Quartetto Eridano, composto da Davide Torrente, violino, Sofia Gimelli, violino, Carlo Bonicelli, viola e Chiara Piazza, violoncello. Il ricco programma proporrà il Quartetto per archi in Re Minore K421 di Mozart e il Quartetto op.132 n. 15 di Beethoven.

Si ricorda, infine, che durante il periodo festivo, il Museo Civico osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: