Covid - 19, l'Ovadese oltre quota 270 contagi

OVADA - Una vera esplosione di casi di coronavirus quella che sta interessando l'Ovadese. Il fenomeno, già visibile la scorsa settimana, è apparso particolarmente rilevante nei giorni dopo Natale. Parte del leone, in questa graduatoria per nulla gradita, quella del centro zona: Ovada è attualmente a quota 107 casi con un contatore che non smette di indicare numeri in crescita.

Numeri dei paesi

Fa discutere a Molare il raddoppio dei casi in un solo giorno: da 15 a 30. Non va molto meglio in altre aree del territorio. A Silvano 24 casi, nella confinante Castelletto 18, a Carpeneto finora non troppo toccata 17, a Cremolino 16, Rocca 13, Tagliolo 12. Numeri meno significativi in altre realtà: Trisobbio a quota 9, Montaldo Bormida a 7, Mornese a 5 come Belforte.