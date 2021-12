Lotteria Italia, venduti in provincia quasi 44mila biglietti

ROMA - Sono 413mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Piemonte. A meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, in regione è stato distribuito il 6% dei biglietti totali staccati in tutta Italia (circa 6,2 milioni).

Come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Torino è prima tra le province con 250mila biglietti venduti, in largo vantaggio su Alessandria (seconda a quasi 44mila tagliandi) e su Novara e Cuneo, entrambe a 31mila. Quarto posto per Asti, a quota 25mila; per la provincia di Vercelli e quella di Verbano-Cusio-Ossola il bilancio è superiore ai 12mila biglietti, mentre Biella si ferma a 6mila. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

È invece la Lombardia a trascinare le vendite in Italia: dei 5,7 milioni di biglietti venduti fino al 20 dicembre, 1,6 milioni sono stati staccati in Lombardia, circa il 30% del totale. Un numero che è già il doppio rispetto al dato complessivo del 2020 e che fa della Lombardia la regione regina delle vendite. Sorpassato il Lazio, stabile con 687mila biglietti distribuiti finora (sempre al 20 dicembre), mentre a crescere è anche la Campania con 490mila biglietti, (+27% sul dato complessivo 2020). Nella top 4 delle regioni con la maggiore percentuale di vendite figura anche l’Emilia Romagna, che pure registra un dato in ripresa sul dato totale dello scorso anno, seppure più contenuto (421mila biglietti, +8%).

L’incremento delle vendite era atteso dopo l’ultima edizione, penalizzata dal lockdown che ha pesantemente inciso sulle vendite. Complessivamente, in tutta Italia, la crescita della Lotteria Italia è stata fin qui del 43%, segno tangibile di un lento ritorno alla normalità e alla tradizione che da oltre sessant’anni accompagna le feste di fine anno