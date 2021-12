Nuovo gestore per il centro sportivo di Mombarone

ACQUI TERME - Il complesso sportivo di Mombarone ha un nuovo gestore. Tra le tre manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Acqui Terme ed esaminate nella giornata di ieri dalla Commissione di gara, è stata quella presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Club Rari Nantes Cairo Montenotte-Acqui Terme ad aver ottenuto il punteggio più alto in base ai parametri prestabiliti. Le altre due candidature in corsa per l'aggiudicazione dell'impianto erano quelle dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Alessandria e dal Consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0.

L'associazione Rari Nantes Cairo-Acqui - che ha sede ad Acqui Terme - è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto e avrà in gestione il centro sportivo di Mombarone dal prossimo 1 gennaio fino al 30 settembre 2023.