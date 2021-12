Tortona nella morsa di Omicron: 235 contagi

TORTONA - Non si ferma il contatore dei casi di Covid-19 a Tortona: l'aggiornamento di ieri della regione Piemonte parla di 235 positivi, ancora 84 in più rispetto ai numeri di lunedì scorso forniti dal Comune. Per fortuna, però, come da indicazioni la variante Omicron sembra essere tanto più contagiosa quanto meno pericolosa perché solo nove pazienti risultano ricoverati in ospedale e di questi due in terapia intensiva, uno in semiintensiva e gli altri sottoposti a cure di media intensità.

Non va molto meglio nemmeno nei paesi del circondario, anche se fortunatamente non si registrano i picchi di Alessandria e Novi Ligure: 55 positivi a Castelnuovo Scrivia, 34 a Sale, 26 a Viguzzolo, 25 a Pontecurone e 22 a Casalnoceto, che insieme a Guazzora detiene il triste primato in zona per il numero di positivi per migliaio di abitanti. Risparmiate per ora le valli: Monleale, Pozzol Groppo e Momperone sono a quota zero, Montemarzino, Montegioco e Casasco solo uno ma nessun altro comune supera i 20 contagiati. L'unica eccezione, ma è un'anomalia più statistica che medica, è Volpeglino che con sette contagi raggiunge il 53.03 per mille in percentuale.