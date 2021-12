Abbandona rifiuti per strada ma viene ripreso dalla fototrappola

FRANCAVILLA BISIO — Ancora un furbetto dei rifiuti beccato dall’ispettore di Gestione Ambiente: lo scorso giovedì infatti un abitante di Ovada è stato individuato mentre abbandonava rifiuti in strada Camarella, a Francavilla Bisio. Il trasgressore è stato ripreso dalla telecamera mobile (la “fototrappola”) piazzata in zona mentre lasciava due sacchi di rifiuti urbani indifferenziati sul ciglio della strada, formando una piccola discarica a cielo aperto.

L’ispettore di Gestione Ambiente, Aldo Russo, dopo aver visionato le immagini dalle quali si vede il trasgressore a bordo della propria autovettura mentre scarica due sacchi di rifiuti non differenziati, oggi lo ha sanzionato con una multa di 600 euro e lo ha invitato a intervenire, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema.

«Ricordiamo che non alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi – dice Gestione Ambiente – Ci sono due servizi gratuiti: i centri di raccolta dove poter conferire i rifiuti urbani differenziabili e, per gli ingombranti, il servizio di ritiro sotto casa su prenotazione (numero verde 800 085312).