Ballerini: «Sindaco latitante (sulla pandemia). Bene i selfie ma poi?»

VALENZA - Un'ironica letterina alla Befana, a pochi giorni dall'Epifania. È l'ultimo intervento di Luca Ballerini, poco più di un anno fa principale sfidante dell'attuale sindaco di Valenza Maurizio Oddone e oggi capogruppo in consiglio comunale per Valenza Futura.

Una riflessione (accompagnata da un'inequivocabile immagine di Pinocchio) affidata a un post su Facebook che ha proprio il primo cittadino come 'bersaglio'.

Così come il Partito Democratico, anche Ballerini lo rimprovera di poca presenza in questi ultimi tempi.

«Non so se preoccuparmi o meno - esordisce Ballerini - osservo ormai da giorni una completa latitanza del sindaco nonostante i cittadini siano completamente smarriti alla ricerca chi di un vaccino, chi di un tampone rapido o molecolare, chi di mascherine Ffp2 (le distribuirà il Comune? Sindaco ti passo un suggerimento, faresti un figurone oltre che una operazione utile e di buon senso, i fondi Covid ricevuti servono anche a questo) mentre i positivi a Valenza come in tutta Italia lievitano a vista d'occhio. E lo dico da addetto ai lavori, ricevo giornalmente decine di telefonate di amici, pazienti e conoscenti, totalmente nel panico nella ricerca di risposte e informazioni».

Da qui la 'letterina': «Per il 2022 chiederei un sindaco "più sul pezzo", che informa i cittadini sulla situazione sanitaria, che si batte per avere sul territorio i servizi di cui abbiamo bisogno, senza essere mandati ora fino a Cuneo o Savigliano. Un sindaco che informa sulle nuove normative e indirizza e rassicura la sua comunità. Bene i selfie ma poi....? Speriamo nel 2022... Befana pensaci tu».