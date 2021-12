Novipiù, rinviato il derby con Torino

CASALE MONFERRATO - Rinviato il derby della Novipiù con Torino in programma domenica 2 gennaio al PalaEnergica PalaFerraris di Casale Monferrato.

Pochi minuti fa la Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) ha ufficializzato lo spostamento dell'intero turno al 16 gennaio. "Alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore, colpendo anche pesantemente diversi club di Serie A2 - si legge nella nota - il settore agonistico Federbasket ha accolto la richiesta di Lnp di posticipare l'intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio".



Lo spostamento del turno rende più omogeneo la situazione tra i vari club. Ma Jbm - Reale Mutua non si sarebbe comunque potuta giocare, visto il provvedimento dell'Asl di Torino che ha messo in quarantena tutto il gruppo squadra di coach Edoardo Casalone, per i diversi casi di positività riscontrati in questi giorni.