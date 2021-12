Statale 334: ispezioni aggiuntive per garantire la sicurezza

ACQUI TERME - Lungo la Statale 334 servono ulteriori ispezioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli stessi operai che da gennaio proseguiranno i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa. Nelle ultime settimane, infatti, altri massi si sono riversati sulla carreggiata a seguito di smottamenti: il 4 dicembre, informa l'Anas, a Malvicino (km 35,500) e il 21 dicembre un altro masso al km 33.

Un finanziamento da 2 milioni

"Anas - si legge nel comunicato diramato dal gruppo - ha ravvisato la necessità urgente di mettere in campo risorse aggiuntive finalizzate a ispezionare in maniera approfondita ampie porzioni dei versanti mantenendo temporaneamente in vigore l’interdizione al transito sulla statale 334 “del Sassello” tra Pareto (km 31,650) e Cartosio (km 40,500), salvo il passaggio dei residenti. Le ispezioni sulle pareti di roccia sono propedeutiche all’esecuzione degli interventi di pulizia e disgaggio anche a tutela delle stesse maestranze impegnate lungo la statale, rientrata a maggio nel perimetro di gestione Anas. Per il prossimo avvio delle importanti ispezioni e l’esecuzione dei disgaggi iniziali, laddove necessari, Anas ha messo in campo un finanziamento di circa 2 milioni di euro".

La prima fase di intervento, finalizzata a riaprire al traffico la statale a senso unico alternato anche ai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate (come da codice della strada), è in corso. La palificata in asse alla sede stradale che consolida la corsia lato monte tramite infissione nel terreno di 180 pali è stata recentemente completata.