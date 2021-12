Valenza: aumenta il budget per i buoni spesa. Come fare domanda

VALENZA - A Valenza arrivano ulteriori 10mila euro destinati al sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento, deciso dalla giunta del sindaco Maurizio Oddone su proposta dell'assessore ai servizi sociali Rossella Gatti prevede di intervenire sui cosiddetti ‘buoni spesa’, voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati sul territorio.

I 10mila euro oggetto della delibera vanno ad aggiungersi ai 50mila euro già stanziati con un primo atto nel mese di novembre per un totale di 60mila euro complessivi.

Modalità di richiesta

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” (Voucher Sociali) da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che sono pubblicati nella locandina.

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di bisogno economico, per effetto dell’emergenza COVID-19, in possesso di una certificazione ISEE, in corso di validità, inferiore o pari al valore di €. 12.000,00.

I buoni spesa per i prodotti di prima necessità saranno erogati tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda e dell’esito dell’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, in raccordo e collaborazione con l’ente gestore dei servizi socio assistenziali. L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui.

I “buoni spesa” verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili messe a diposizione dell’Amministrazione comunale, secondo la seguente griglia di valori economici orientativi:

nucleo familiare composto di n. 1 persona € 100,00

nucleo familiare composto di n. 2 persone € 150,00

nucleo familiare composto di n. 3 persone € 200,00

nucleo familiare composto di n. 4 persone € 250,00

nucleo familiare composto da oltre 4 persone € 300,00

L’entità del valore economico del buono spesa potrà essere incrementata di € 25,00 in caso di presenza di particolari condizioni, anche cumulabili, che accrescono il livello di fragilità familiare (ad es. minori di tre anni, di disabilità gravi, intolleranze alimentari, ecc.).

La domanda di accesso al sostegno economico dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello e dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:

copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità

copia della certificazione ISEE in corso di validità

e potrà essere consegnata presso l’Ufficio Segreteria Particolare-Servizi Sociali del Comune di Valenza, previo appuntamento telefonico al numero 0131/949222-209 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - al fine di evitare assembramenti di persone.

La domanda potrà essere, inoltre, inviata a mezzo e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.valenza.al.it, unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente nonché copia della certificazione ISEE in corso di validità.