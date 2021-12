Vela e Cigno cercano volontari per il Servizio Civile

OVADA - C'è tempo fino alle ore 14.00 del prossimo 26 gennaio (del 2022) per presentare la candidatura (attraverso il portale istituzionale http://domandaonline.serviziocivile.it/, ndr) a uno dei progetti promossi nell'ambito del Servizio Civile Nazionale. L'appello è rivolto a tutti i cittadini (italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o di un Paese extra Unione Europea purché dotato di un regolare permesso di soggiorno) di età compresa tra i 18 e i 28 anni (nel momento della presentazione della domanda).

Con l'apertura del bando, anche anche diversi enti e realtà locali di vario tipo hanno presentato i rispettivi progetti, a cui, gli interessati, potranno aderire. A tal proposito la Fondazione Cigno di Ovada è alla ricerca di 3 ragazzi da impiegare per il Servizio Civile Nazionale 2022 (per informazioni contattare il numero 373 7750681). Lo stesso dicasi per l'Associazione Vela Onlus di Ovada che è pronta ad impiegare 2 ragazzi nell'ambito del progetto "Una rete per il malato oncologico - Riabilitazione, orientamento e accompagnamento ai servizi 2022".