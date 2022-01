Alessandria al lavoro, attaccanti nel mirino

ALESSANDRIA - Primo allenamento del 2022 per l'Alessandria: alla Michelin, dove il gruppo è tornato dopo le sedute a Centogrigio, quando la nevicata aveva reso impraticabili i campi al centro sportivo.

Da domani sedute al mattino, alcuni giocatori, come anticipato al Piccolo dal ds Fabio Artico, si sono negativizzati: è il caso di Gabriele Bellodi, tornato in gruppo a tempo pieno dopo sette mesi, che il direttore sportivo considera un 'acquisto' per la difesa, anche se alcuni club di C, fra cui Reggiana e SudTirol, sono interessati al centrale, al secondo anno in prestito dal Milan.

L'Alessandria ha buoni rapporti con l'Atalanta e questo potrebbe anche facilitare una trattativa per avere Simone Mazzocchi (nella foto sotto), attaccante classe 1998 (e, quindi, Under 23), che la 'dea' ha ceduto in presito alla Ternana, in estate, ma che Lucarelli ha utilizzato solo in dieci gare, e due reti all'attivo, per 348 minuti complessivi (di cui 23 proprio contro i Grigi). Non è un obiettivo Cristian Galano, 30 anni, da metà novembre fuori rosa a Pescara, con sole 8 partite giocate e minutaggio molto basso.

Capitolo centrocampo: resta aperto il duello con il Crotone per Nikolas Spalek, trequartista del Brescia già seguito in estate. In questo momento le chance dei due club di chiudere l'operazione sono date alla pari.