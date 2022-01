Con la "Dodici Ore" ventun televisori per l'ospedale cittadino

OVADA - Si è chiusa a Natale la raccolta fondi per la “12 ore di tamburello 2021” con grande soddisfazione degli organizzatori nonché coordinatori dell’evento Wanda Vignolo e Marco Barisione. La grande gara di solidarietà che per il secondo anno non si è potuta svolgere sul campo per problemi di emergenza sanitaria è stata chiusa a quota 3.510, superiore a quello dell’anno precedente. Già stabilita invece la destinazione delle somme degli ultimi due anni destinata per l’acquisto di ventun televisori da 24 pollici e tre da 32 pollici di nuova generazione da sistemare nel reparto medicina ed oncologia dell’Ospedale di Ovada. Inutile nascondere la grande soddisfazione degli organizzatori che non si stancano di ringraziare chi ha contribuito a questo evento benefico. “Un grazie di cuore – affermano – e un buon 2022 augurando che si riesca finalmente a svolgere sul campo l’appuntamento sportivo che tanto ci è mancato, anche se non è mancata la vicinanza e la solidarietà di enti, privati e associazioni”