Un Capodanno con botti e petardi, in barba a regolamenti e ordinanze

CASALE - Si sono susseguite per tutta la notte a Casale le segnalazioni di botti e fuochi artificiali.

Nonostante il formale divieto, previsto dal regolamento di Polizia Urbana (a Casale non serviva un'ordinanza per vietare comportamenti comunque non ammessi), non si sono avvertiti comportamenti particolarmente virtuosi nella Capitale del Monferrato, dove tanti si sono comportati come se niente fosse, senza rinunciare ai tradizionali petardi.

L'indignazione corre veloce sui social, che raccontano di una notte in cui i giochi pirotecnici si sono inseguiti in tutti i quartieri, in particolare nella zona del Ronzone, verso il parco Eternot, ma pure a Oltreponte e in centro.

Non da meno i paesi più piccoli, con scoppi iniziati anche prima della mezzanotte.