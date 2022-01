A Bistagno arriva il 'tampone day'

BISTAGNO - Crescono i contagi a Bistagno e il sindaco Roberto Vallegra ha pensato di organizzare un 'tampone day'. Appuntamento fissato domenica 9 in previsione del ritorno a scuola del giorno successivo. L'idea del primo cittadino, proposta ai medici di famiglia, è stata ritenuta molto valida.

"Adesione altissima"

"Durante i giorni di vacanza, nonostante le restrizioni, le famiglie hanno incontrato più persone dunque fare un test prima del ritorno a scuola non risolverà il problema dei contagi nel paese ma ci consentirà di fare un monitoraggio – spiega Vallegra – Sia chiaro: non è obbligatorio per i genitori far sottoporre i propri figli a tampone ma con orgoglio posso dire che l'adesione è stata altissima: ha accettato il 90 per cento delle famiglie. Molti di quelli che non si presenteranno il 9 (perché non in paese) hanno fatto sapere che comunque si organizzeranno per conto proprio".

Numeri: Vallegra pensa di fare 250 tamponi. «Non solo gli studenti ma anche il personale docente e amministrativo – precisa- Le operazioni saranno dirette dai dottori Anselmo Mauro e Rodolfo Repetto. Interverranno, oltre i medici di base, anche la farmacista Chiodo e infermieri professionali».

4/5 linee nella palestra comunale che dalle 8 alle 13 dovrebbero completare il lavoro. «Se qualcuno dovesse risultare positivo ovviamente non si presenterà a scuola e inizierà la quarantena- continua il sindaco - Dobbiamo fare di tutto per evitare la didattica a distanza. Ottima la tecnologia, efficace la metodologia messa in campo dai docenti ma in presenza l'apprendimento è sicuramente migliore»