'Avanguardia Digitale' premiata in Europa

TORTONA - L'anno sotto la presidenza di Luca Matteo Barberis si conclude con la vittoria del Best European Service Project 2021. La masterclass 'Avanguardia Digitale' è stata infatti premiata come miglior progetto d'Europa facendo segnare inoltre il record storico di ricavato devoluto in beneficenza per l'associazione di Tortona con ben 5mila euro donati sul territorio.

L'anno segnato dalle grandi difficoltà del Covid-19, con i suoi lockdown, ha messo a dura prova la vita di club e la vita dell'associazione che mira ogni anno ad aiutare qualche ente locale: nell'anno più difficile il Rotaract Tortona compie il suo exploit. "Abbiamo colto la difficoltà - dicono - e l'abbiamo trasformata in una opportunità istruendo manager e imprenditori alle nuove strategie digitali per dare le basi per una digitalizzazione della propria attività e non soccombere. Tanti professionisti affermati hanno partecipato alla masterclass. Google, Microsoft, Ferrari e Oakley sono state le aziende ospitate e a completare il tutto i più grandi consulenti italiani in ambito digitale, neuromarketing e artificial intelligence: un progetto basato sulla mentalità imprenditoriale, dove nulla è stato lasciato al caso. Per la prima volta un rotaract organizza una masterclass, avviene a Tortona e si raggiunge un grande traguardo soprattutto per la donazione fatta in un momento di enorme difficoltà. In un mese sono stati 150 i partecipanti e questo ci rende fieri e orgogliosi di aver fatto qualcosa di davvero influente".

In questi dodici mesi il Rotaract Tortona ha aiutato:

- il canile di Tortona andando a coprire il costo per un quarto dei cani dei collari antiparassitari

- il dormitorio 'Matteo25' coprendo la spesa di tre mesi con la donazione necessaria di tamponi rapidi

- le RSA di Tortona e l'ospedale donando 10 tablet per mantenere in contatto i pazienti con la propria famiglia

- il mercato della solidarietà con 1470 euro donati alle famiglie bisognose della zona

- la mensa dei frati Cappuccini comprando 2mila kit per il take away e svariati kg di cibo.

"Ora più che mai serve un'educazione su come il digitale ci può aiutare in termini economici - chiosa il presidente uscente Barberis - e noi abbiamo dato il nostro contributo".