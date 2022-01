Bertram, ripresa l’attività. Si gioca il 6

TORTONA - Via libera dell’Asl di Alessandria alla Bertram Derthona. Dopo gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, sabato 1° gennaio, l’Asl ha autorizzato la ripresa dell’attività per i negativi.

Oggi la squadra è tornata in palestra agli ordini del coach Marco Ramondino per preparare la partita di giovedì prossimo giovedì 6 febbraio contro Reggio Emilia. Match recupero della 13esima giornata che è in programma alle ore 18.30 a Casalecchio di Reno. Al momento sono quattro i giocatori che non potrebbero scendere in campo.

Sei i positivi

Il Derthona Basket comunica che “al momento rimangono ancora in isolamento i cinque membri del gruppo squadra risultati positivi ai test anti Covid-19 effettuati nelle scorse settimane, più un ulteriore membro la cui positività è emersa nei tamponi di ieri mattina. La Società è attiva per l’effettuazione di nuovi tamponi molecolari per questi componenti del gruppo squadra”.