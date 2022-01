C Gold e D, sospeso il turno dell'8 e 9 gennaio

TORINO - La ripartenza dei campionati regionali della Federbasket è spostata in avanti.

Le nuove date saranno decise nel consiglio direttivo straordinario, che il presidente Mastromarco ha convocato per mercoledì 5 gennaio.

In attesa, però, è già ufficiale la delibera di sospensione preventiva di tutte le gare a calendario dal 5 al 9 gennaio.

In C Gold saltano, in attesa di nuova collocazione, Serravalle Tre Colli - Ceralterra Ciriè e Don Bosco Crocetta - Junior Casale, programmate per l'8.

In D slittano CusPo - Grugliasco, Rolcar Torino - Pallacanestro Novi e Scuola Basket Asti - Nuova basket Tortona nel girone B e Buzzi Trino - Tecpool Cb Team Casale nel C.