Vergine e patrona principale di Parigi

Nanterre (Francia) 422 ca - Parigi, 3/1/502

La vita

La sua famiglia è molto ricca e autorevole. Su consiglio del vescovo di Auxerre, San Germano, prende il velo delle Vergini Consacrate. Alla morte dei genitori, quindicenne, si trasferisce a Parigi. Nel corso della sua vita è esempio di carità, preghiera e penitenza per questo altre giovani decidono di seguirne il percorso. Le sue spoglie non avranno un degno riposo: sulla sua tomba viene eretto un modesto oratorio che in seguito re Luigi XV trasforma in basilica. Ma nel 1793 i rivoluzionari, per far cessare il culto di Genoveffa, ne bruciano le reliquie, disperdendole nella Senna e fondono il sarcofago di metallo prezioso. La basilica diventa il Pantheon, celebre mausoleo dei francesi illustri. Ma il culto di Santa Genoveffa non si affievolisce: continua nella chiesa di Saint-Etienne-du-Mont, dove sono venerate le poche reliquie recuperate dalle chiese a cui erano state donate.

https://www.scopriparigi.com/pantheon

https://it.wikipedia.org/wiki/Genoveffa_di_Parigi