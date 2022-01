Mezzo secolo di Atletica Novese: un programma che sfida il virus

NOVI LIGURE — Mezzo secolo di Atletica Novese: il sodalizio sportivo di Novi Ligure è stato fondato da un gruppo di appassionati nel 1972 e oggi si appresta a festeggiare i cinquant’anni di attività con un fitto programma di iniziative.

«Pur in un frangente difficilissimo, il nostro team prova a pensare il futuro delle gare podistiche da noi organizzate e propone alla vostra attenzione il calendario agonistico per il 2022 – dicono dall’Atletica Novese – Sarà un anno per noi importantissimo perché la nostra società potrà celebrare il traguardo del cinquantesimo anno dalla fondazione e proprio per questo tutte le gare rappresenteranno, in qualche modo, una edizione speciale».

Memorial Giacomazzi

Domenica 30 gennaio si correrà il 22esimo Cross dedicato alla città di Novi Ligure, dedicato alla memoria di Michele Giacomazzi (presidente dell'Atletica Novese dal 2005 al 2005, scomparso nel 2006 a 59 anni) e Corino Giacomazzi (dirigente della società morto nel 2020 a 74 anni).

Le gare di primavera ed estate

Si continuerà il 1° aprile con 18esima edizione della gara in pista “5000 in Due” (sesto “Memorial Tiziana Illari”) e a seguire, il 25 aprile, in programma c'è la 38esima “Attraverso i colli novesi” (16esimo Trofeo Famiglia Multedo).

Non mancherà il classico appuntamento con la “Stranovi”, arrivata alla edizione numero 39, che si terrà il 27 maggio. Per giugno invece l’Atletica Novese ha riservato una novità; il giorno 19 si correrà infatti il primo Trail “Parco Capanne di Marcarolo”.

Il 28 agosto altro momento tradizionale del calendario podistico locale: a Castellania Coppi si terrà la nona edizione del “Giro dei calanchi nelle terre di Fausto e Serse Coppi”.

Le gare dell'autunno

L’anno si chiuderà con tre gare autunnali: il 16 settembre con il “Meeting Regionale su Pista” dedicato a Pio Scarsi e a Renato Martini, indimenticato atleta pozzolese. E poi il 16 ottobre, giorno in cui si disputeranno sia la Mezza Maratona d’Autunno (edizione numero 36) e il Trofeo Birra Pasturana, giunto alla 17esima edizione.

Atletica Novese: il calendario 2022