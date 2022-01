Saldi, la moda inverno irrinunciabile

In generale, tutti non vedono l'ora che arrivi l'inverno per la grande moda invernale. Mentre in estate, un vestitino o un jeans e una maglietta sono sufficienti per mettere insieme un outfit, gli amanti della moda possono ora attingere alle loro riserve. Ci sono poche stagioni in cui si può scegliere tra così tanti vestiti o usare così tanti accessori alla moda. La moda invernale cambierà molte cose nel tuo guardaroba, questo è sicuro.

Saldi invernali : calendario delle regioni italiane

Ad eccezione della Puglia, tutte le regioni hanno annunciato la data di inizio dei saldi invernali nel 2022. Dopo aver consultato le associazioni professionali di riferimento più rappresentative, la maggior parte delle regioni ha deciso di mantenere l'orientamento dell'incontro regionale del 2016 e ha quindi scelto di iniziare i saldi di fine stagione mercoledì 5 gennaio 2022 (primo giorno lavorativo prima dell'Epifania).

Regione Abruzzo : inizia il 5 gennaio 2022 e durerà al massimo sessanta giorni;

: inizia il 5 gennaio 2022 e durerà al massimo sessanta giorni; Regione Campania : 5 gennaio come giorno di inizio delle vendite fino alla fine di marzo;

: 5 gennaio come giorno di inizio delle vendite fino alla fine di marzo; Regione Valle d'Aosta : inizia il 3 gennaio 2022 (per 60 giorni);

: inizia il 3 gennaio 2022 (per 60 giorni); Regione Emilia Romagna : inizia il 5 gennaio 2022 (per 60 giorni);

: inizia il 5 gennaio 2022 (per 60 giorni); Regione Liguria : inizia il 5 gennaio 2022 e finisce il 18 febbraio;

: inizia il 5 gennaio 2022 e finisce il 18 febbraio; Regione Sicilia : dal 2 gennaio al 15 marzo 2022;

: dal 2 gennaio al 15 marzo 2022; Regione Piemonte: dal 5 gennaio, per 8 settimane.

Alcuni consigli per vestirsi bene in inverno

L'inverno è un buon momento per i maglioni

Va da sé che i maglioni accoglienti sono gli eroi dell'inverno. Dopotutto, ti tengono caldo in modo affidabile, sono facili da combinare e disponibili in una grande varietà di design. Se vuoi stare al passo con le tendenze, cerca il suddetto stile oversize. Se il maglione avvolge il corpo in modo casuale, come se fosse di una o due taglie troppo grande, allora è perfettamente adatto alla moda invernale attuale.

Cappelli invernali

È noto che la maggior parte del calore corporeo sfugge attraverso la testa. Una combinazione di abbigliamento invernale alla moda non è completa senza gli accessori di coronamento. Quindi c'è una ragione per non indossare un cappello durante la stagione fredda? I cappelli che si adattano perfettamente alla testa sono molto popolari tra gli uomini. Si adattano perfettamente alla loro bellezza e al loro elegante look aziendale, soprattutto se sono sobri e discreti.

Sciarpe, fiocchi e scialli

Naturalmente, il benessere in inverno dipende più spesso dalle sciarpe. La nonna sapeva già che non era appropriato uscire di casa con il collo nudo quando fuori fa freddo e c'è la neve. Ancora oggi, uno scaldacollo è importante almeno quanto un pezzo di moda poliedrico. Che ne dici di una sciarpa multifunzionale? Come un sofisticato tuttofare, un tale design combina diverse funzioni in una volta. Un anello voluminoso può essere tirato direttamente sulla testa per sostituire un berretto, mentre un modello più stretto può anche essere usato come una fascia.

Pelle sintetica

Che si tratti di pantaloni a pieghe o di una gonna midi, di una camicetta o di un mini abito: la pelle artificiale è il materiale preferito per la stagione invernale 2021/22. Nessuno può contraddire questa tendenza: la pelle artificiale è sorprendentemente calda, comoda da indossare, super facile da curare e può essere combinata con quasi tutto!