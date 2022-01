Addio a Gianni Devenuto, l'idraulico dal cuore grande

GAVI — Gavi piange la scomparsa di Domenico Devenuto, conosciuto in paese come Gianni, morto ieri all’età di 80 anni. Idraulico in pensione, rimasto vedovo quattro anni fa, Devenuto non perdeva occasione di fare del bene: silenziosamente, come era nella sua indole, dava una mano a tutti quelli che avevano bisogno della sua opera, soprattutto se per qualche motivo non potevano permettersi di pagare.

«Non amava stare sotto i riflettori – raccontano gli amici – E quando aiutava qualcuno lo faceva sempre in silenzio. Per questo desideriamo oggi rendere omaggio alla sua memoria, affinché il bene che ha fatto non vada dimenticato».