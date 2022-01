Ancora rinvii per Casale e Hsl

ALESSANDRIA - Niente da fare: in tarda mattinata nel giro di mezz'ora sono arrivate le comunicazioni ufficiali del rinvio sia dei 59 minuti rimanenti di Imperia-Casale che dell'intera gara fra Gozzano e Hsl Derthona. In entrambi i casi, colpa dell'aumento vertiginoso dei casi di positività al coronavirus che sta impazzando per il Piemonte.

Due formulazioni praticamente standard nei due comunicati: "Il dipartimento interregionale ha comunicato il rinvio ufficiale della gara in programma domani alle 14.30 allo stadio D’Albertas di Gozzano, a seguito delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie" da parte dell'Hsl Derthona; "La Ssd Imperia comunica che la gara prevista per domani al Nino Ciccione contro il Casale, valida per la 15esima giornata di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione presa dal dipartimento Interregionale, su richiesta delle società, è dovuta alla presenza di casi covid-19 in entrambe le squadre" sul sito dell'Imperia.

Per i tifosi tortonesi l'appuntamento alla 'prima' nel nuovo anno è rinviato a domenica quando al 'Coppi' arriverà la capolista Novara, mentre per il Casale, stante la positività di alcuni suoi tesserati, potrebbe essere necessario più tempo.