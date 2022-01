Pnrr: 5 milioni per Valenza, ecco dove saranno spesi

VALENZA - C’è anche Valenza nei comuni che beneficeranno dei fondi del Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la regione Piemonte, come ha comunicato con una nota il Ministero dell’Interno.

In particolare verranno destinati 4 milioni e 356mila euro per il recupero e la riqualificazione dell’edificio ex Coop destinato a servizi educativi, culturali ed al volontariato nell’ambito della progettazione di rigenerazione urbana.

Per il recupero e la riqualificazione dei Giardini Togliatti di viale Camurati saranno invece destinati 443mila euro, mentre un milione di euro sarà destinato a 4 interventi di efficientamento energetico, con un miglioramento di due classi energetiche, per gli alloggi di edilizia popolare, di proprietà comunale, di via Cunietti, via Comolli, via Carducci e vicolo Vasti.

«Questo risultato premia la concretezza e la progettualità dell’Amministrazione valenzana. Un ringraziamento doveroso va agli uffici che hanno svolto un ottimo lavoro che ha portato a questi risultati» commenta il sindaco Maurizio Oddone.