Saamo, il 2022 sarà l'anno della liquidazione

OVADA . Ramo d'azienda ceduto a Trotta Bus Services che per radicare i suoi piedi nel basso Piemonte ha acquisito anche parte del novese Cit, capannone di strada Rebba passato sotto la proprietà di Econet, la società dei rifiuti. Si svilupperà anche nel 2022 la partita che riguarda Saamo, l'azienda di trasporto del territorio creata dai Comuni dell'Ovadese che ne sono stato proprietari fino allo scorso anno. Di fatto però due dei tre aspetti fondamentali sono già stati messi a posto. A delineare il futuro è stato il sindaco, Paolo Lantero, nel consiglio comunale convocato a fine anno per la ricognizione sulle società partecipate.

Futuro immediato

Trotta Bus ha sbaragliato la concorrenza nella gara d'appalto con un'offerta da 216 mila euro, molto superiore alla base d'asta stabilita in partenza. La procedura si è di fatto conclusa ad agosto. «Ora non resta – spiega lo stesso Lantero – si andare avanti con la liquidazione della società». In particolare saldare i debiti con i creditori dell'azienda che ha accumulato perdite, in qualche caso pesanti, per sette anni di fila. Ultimo passo sarà la cessione del 47% delle quote di Econet detenute dalla stessa Saamo ai Comuni.