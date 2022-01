Fabio Decorato, un'Alessandria da scoprire

Sono stati in tanti a visitare in questi giorni la mostra fotografica di Fabio Decorato nell’ex cinema Moderno in piazzetta della Lega. Proprio per questo è stata prorogata fino al 9 gennaio: si può visitare in orario 10-12,30 e 17- 19,30, tranne il 5 e il 7 gennaio in cui sarà chiusa al mattino.

Le fotografie proposte, scattate nei giorni del lockdown, propongono un vero e proprio ritratto di Alessandria, dal centro storico ai quartieri periferici. Pubblicate nel libro ‘Al 2020 – Il Nemico Invisibile’, sono splendide immagini che stanno consentendo a tanti di scoprire la propria città e di apprezzare architetture spesso ignorate anche se ogni giorno sotto i nostri occhi.