Alessandria, soccorso a persona in via Testore

ALESSANDRIA - Intorno alle 21 i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti in via Testore per un soccorso a persona. Gli operatori hanno impiegato anche l'autoscala, mezzo che ha permesso ai pompieri di accedere ad un appartamento al terzo piano del civico 14. La via è stata temporaneamente chiusa al traffico per lo svolgimento dell'operazione.