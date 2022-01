A casa Federico arriva la Befana...

ACQUI TERME - Francesco ed Angela Federico lo avevano promesso: «Dopo Capodanno arriverà la Befana!». Detto, fatto. Rigorosamente fatta in casa, nel giardino della casa più natalizia della provincia (lo ha detto un concorso) è apparsa la vecchina vestita di tutto punto. Grande lo stupore dei tanti bambini che da inizio dicembre passano davanti casa Federico per ammirare le tantissime luminarie e decorazioni. Qualcuno, scambiandola per la casa di Babbo Natale ha anche lasciato una letterina...