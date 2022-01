Alessandria, test con il Monza. Ma a porte chiuse

ALESSANDRIA - Per il Monza sarà la prova generale prima del recupero a Benevento del 13 gennaio. Per l'Alessandria un test in preparazione allo scontro fondamentale a Vicenza, domenica 16.

Dopo otto giorni di allenamenti amichevole, domenica, alle 15.30, all'U-Power Stadium. Senza pubblico e senza giornalisti, a porte più che chiuse. Di fatto, si arriverà a carte molto coperte alla gara che, oggi, è da considerarsi la più importante delle 20 che l'Alessandria giocherà in meno di 4 mesi.

Oggi i componenti del gruppo squadra (ad eccezione di quelli che si sono appena negativizzati) hanno fatto il terzo vaccino, nell'ambulatorio all'interno dell'ospedale Santi Antonio e Biagio. Il presidente Luca Di Masi, al termine dell'assemblea che aveva deciso lo slittamento delle due giornate, aveva ribadito come tutti i giocatori e lo staff avessero già ricevuto la seconda dose.

In B, comunque, sarebbero in numero esiguo i non vaccinati.

Brighenti? Lavora a parte

Per il mercato proseguono le trattative per Mirko Gori (nella foto), mentre per Nicolò Brighenti ci sono da valutare attentamente le condizioni del giocatore che anche oggi, nella seduta di lavoro del Frosinone, ha svolto un programma differenziato. E per Jhon Chancellor è corsa a tre, oltre ai Grigi ci sono anche Crotone e lo stesso Frosinone.

Intanto, a Ferrara, è saltata la panchina di Clotet, per divergenze con Joe Tacopina su obiettivi e mercato. E' arrivato Roberto Venturato, fino al 2023, il tecnico finalista per la A con il Cittadella.

In uscita, è sempre il girone sud della C a interessarsi a Ciccio Cosenza: oltre a Virtus Francavilla anche il Monopoli.

Pullman per Vicenza

La Gradinata Nord conferma il pullman per Vicenza, domenica 16, con partenza alle 13.30, costo 30 euro. Adesioni fino al 12, sulla pagina facebook dei Supporters 1999, il mercoledì sera al bar 'La Boccia' e con un whatsapp al 3802640349. Anche il Centro Coordinamento Grigi Club conferma la trasferta: stesso orario e stesso costo, entro il 12 prenotazioni al 3389065045, a L'Amico Fruttaio e da Corner.