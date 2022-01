Caos positivi con Green Pass in scadenza. Ascom: "Intervenga la Regione"

ALESSANDRIA - Ascom Confcommercio Alessandria lancia l'allarme su un problema burocratico che sta toccando decine e decine di associati (e non solo): il mancato arrivo del Green Pass a chi è appena uscito da una positività e non ha ancora effettuato la terza dose di vaccino.

"Sono innumerevoli i casi - conferma Alice Pedrazzi, direttore dell'assocommercianti - e si ripetono tutti allo stesso modo: persone che magari erano anche in attesa di effettuare la terza somministrazione ma che sono rimaste contagiate. Una positività ovviamente segnalata sulla piattaforma così come, una volta guariti, l'avvenuta negativizzazione. Peccato che tanti siano ancora in attesa di ricevere il certificato verde, con l'aggravante magari di una scadenza ravvicinata. Un evidente, grosso intoppo burocratico che rischia di complicare la vita di tantissimi individui".

Avete segnalato il problema alla Regione Piemonte? "Sì, anche attraverso l'assessore al Commercio, Vittoria Poggio, che a sua volta interpellerà l'Unità di Crisi - risponde la Pedrazzi - Occorre fare in fretta, perché abbiamo segnalazioni da queste stesse persone, che addirittura sono ancora positive o che sono appena uscite da un periodo di Covid, che stanno ricevendo al contrario gli sms di convocazione per la terza dose, che però evidentemente non possono fare ora, ma tra qualche mese. Non si può correre il rischio che tutti coloro che si trovano in questa situazione, si vedano bloccare il Green Pass perché i vari sistemi informatici non si 'parlano' tra loro. Speriamo di ottenere risposte a breve e di ovviare a questo intoppo. Chi si trova a dover affrontare questa burocrazia, sappia comunque che non è solo".