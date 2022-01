«Giovani! Ci siamo?» Altre scritte in giro per la città

OVADA - Si avvicina il 10 gennaio, il giorno in cui si capirà qualcosa di più della campagna avviata in città qualche settimana prima delle feste. «Giovani! Ci siamo?». La scritta enigmatica sui manifesti affissi all'interno delle scuole superiori cittadine e, qualche giorno fa, anche in uno degli spazi commerciali vuoti del rione “Le Aie”. L'evento ha spinto qualcuno a pensare a una trovata pubblicitaria. Ma proprio il 10 gennaio è la data che compare a chi, attraverso il qr code presente sui manifesti si collega al sito internet legato alla campagna. C'è anche una pagina Instagram che nelle ultime settimane ha raccolto diversi follower. Non è la prima volta che manifesti con scritte enigmatiche sono comparse sulla plance cittadine. Nelle altre occasioni si era trattato di messaggi commerciali.