Necroforo o riparatore astronomico? Le offerte di lavoro ad Alessandria

Alessandria - Ecco una selezione di offerte di lavoro dal Centro per l'impiego di Alessandria. Per candidarsi sul sito iolavoro.org è necessario l'accesso con l'identità digitale (spid). Per informazioni rivolgersi direttamente agli uffici del lavoro. Il codice dell'offerta è obbligatorio.

24041 - Personale di segreteria addetto alle attività amministrative Mansioni: la persona si occuperà di attività di segreteria generale e specifica relativa alle gare di appalti. Requisiti: buone competenze informatiche, gradita conoscenza portale Mepa (gare d'appalto), titolo di studio in ragioneria e/o segreteria aziendale. Tipologia di inserimento: tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di inserimento, orario di 30 ore settimanali (dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro: Alessandria.

24038 - Manovale e manutentore edile Mansioni: la persona si occuperà di allestire cantieri edili. Requisiti: esperienza nella mansione come addetto costruzioni edili, buon utilizzo degli strumenti da lavoro come trapani e avvitatori, competenze base in ambito elettrico o idraulico. INDISPENSABILI Patente b, automunito. Disponibile a trasferte (retribuite). Sede di lavoro: SAN GIULIANO VECCHIO-AL. Contratto di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con possibile conferma.

21312 - Addetto/a sportello informativo utenza e gestione pratiche Mansioni: la persona si occuperà dello sportello informativo per l'utenza, gestione pratiche (fermi amministrativi, violazioni codice della strada, programmazione affissioni, autorizzazioni utilizzo luoghi pubblici). Requisiti: si richiede minima esperienza in mansioni impiegatizie, capacità nell'utilizzo di pc, scanner e stampanti, buone competenze dell'utilizzo del pacchetto Office, disponibilità a spostamenti occasionali nell'ambito del territorio comunale. Patente B in possesso di mezzo proprio. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato e pieno con la seguente articolazione oraria: dal lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00.

23918 - Animatori turistici Descrizione: agenzia di intrattenimento cerca 250 animatori/trici di strutture turistiche per la stagione estiva 2022. Requisiti: maggiore età, disponibilità continuativa durante l'estate di almeno 2 mesi, verranno valutati sia candidati/e con esperienza o senza esperienza purchè in possesso di competenze e attitudini nell'ambito dell'intrattenimento (animazione adulti, ragazzi e bambini, sport e fitness, musica, teatro, danza…). Tipologia di inserimento: contratto CCNL animazione turistica, retribuzione di 900 euro mensili netti + vitto e alloggio.

Luogo di lavoro: strutture turistiche in Italia

23827 - Addetto/a alle pulizie negli uffici Mansioni: la persona si occuperà di pulizia ordinaria (senza utilizzo di macchinari) presso uffici. Requisiti: patente B e in possesso di mezzo proprio, esperienza nella mansione, disponibilità a spostarsi sul territorio cittadino. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro part time di 2/3 ore giornaliere da svolgersi in fascia oraria serale o mattutina. Sede di lavoro: Alessandria

23517 – Caldaista Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di caldaista, addetto/a conduzione generatore di vapore di secondo livello, avviamento e/o arresto caldaia, operatore di macchina. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di qualifica di conduttore di generatore di vapore di secondo livello. Ottimo utilizzo caldaia Mingazzini pb 50. Esperienza preferibile. Sede di lavoro: Spinetta Marengo frazione di Alessandria. Tipologia di inserimento: Contratto a tempo indeterminato, full time su turni.

23488 - Cuoco con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di cuoco, addetto/a alle principali attività di cucina, preparazione pietanze, cottura, grill ed impiattamento. Requisiti: Esperienza indispensabile nel settore. La risorsa ideale è in possesso di diploma professionale di tecnico di cucina, automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato part time. Orario di lavoro dalle 7 alle 16 dal lunedì al sabato

23115 - Addetto guida autospurghi Mansioni: pulizia rete fognaria comunale o privata tramite utilizzo camion autospurgo e macchinari professionali idonei ad attività di depurazione. Requisiti: Patente C e CQC. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibile conferma a tempo indeterminato, full time dal lunedì al venerdì.

23077 – Necroforo Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di necroforo addetto/a allo svolgimento di servizi funebri commissionati alla cooperativa in team di quattro operatori, addetto/a all’esecuzione di allestimento di camere ardenti e di vestizione del defunto.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di buona presenza e prestanza fisica, di patente b ed automunito, di attestato di necroforo, di residenza in Alessandria o zone limitrofe. Richiesta flessibilità e capacità di lavorare in gruppo. Preferibile esperienza.

Sede di lavoro: Alessandria con trasferte in regione Piemonte e Liguria. Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato part time della durata di 20 ore con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.

22845 - Addetto/a alla riparazione di prodotti per l’astronomia Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla riparazione di prodotti per l’ astronomia previa formazione e addetto alla preparazione delle spedizioni. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di conoscenza meccanica, elettronica e/o informatica almeno di base, di diploma di scuola superiore in ambito tecnico/informatico, patente b automunito e verrà formato dall’azienda. Sede di lavoro: Felizzano. Tipologia di inserimento: Contratto di apprendistato part time.

22014 – Softwarista Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di softwarista programmatore plc (Rockwell - Siemens linguaggio di programmazione KOP/LAD,SCL), motion ( Rockwell - Siemens - Bosch) e hmi (Rockwell - Siemens).

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di laurea in ingegneria elettrica od elettrotecnica, ottima conoscenza della lingua inglese, patente b automunito, disponibile a trasferte per installazioni, messe in servizio e collaudo. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Bosco marengo e trasferte in tutto il mondo

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time

21465 - Contabile con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a all’emissione di bolle e fatture, ai rapporti con banche, clienti e fornitori. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di laurea o diploma in ambito economico, patente b, ottimo utilizzo del programma Zucchetti per contabilità e buona conoscenza del pacchetto Office. E’ richiesta capacità di lavorare in gruppo, autonomia nei compiti affidati ed interesse ad implementare le conoscenze acquisite. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato full time con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato full time.

21071 - Progettista meccanico Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di progettista - disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con autocad inventor.

Requisiti: la risorsa ideale ha ottime capacità nell'utilizzo di autocad inventor. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL)

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 9 mesi.